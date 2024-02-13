خبراء عراقيون لـ"الدستور": خروج التحالف الدولي من العراق يحتاج إرادة سياسية

اعتبر خبراء وسياسيون عراقيون، أن العراق لم يعد في حاجة إلى التحالف الدولي ضد داعش بعد إنجاز المهمات الأساسية التي وجد من أجلها، لذا بدأت مفاوضات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي في إطار لجنة مشتركة لبحث طبيعة وفرص وأهمية إنهاء دور التحالف الدولي في العراق.

آيات مظفر: قرار خروج القوات الأجنبية من العراق يحتاج إرادة ودعم سياسي قوي

بداية قالت السياسية العراقية آيات مظفر، أنه يجب الفصل بين الوجود الأمريكي في العراق وبين وجود قوات التحالف الدولي فكلاهما موجود بعلم الحكومة العراقية وموافقتها إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية أكثر استفزازية لبعض الجهات السياسية الموجودة في العراق بالإضافة إلى الشعب العراقي بسبب قيامهم بالدفاع عن مصالحهم تجاوزا على سيادة الدولة العراقية وعدم احترامها لوجود حكومة ودولة وإرادة شعب يمكن أن يقوم برفض هذا سياسات خصوصًا بعد إغتيال قيادات تمثل محور معين معترف به وموجود في العراق.



واضافت آيات مظفر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب لا نخلط الاوراق على اعتبار التحالف الدولي ضد داعش هو شىء ووجود القوات الأمريكية شئ آخر، فاليوم وجود التحالف بناء على استكمال استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تقوم على أساس المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات وايضا تدريب وتأهيل القوات الأمنية العراقية وايضا صيانة المعدات التي تحتاج إلى خبرات دولية وهذا يجيب أن تكون بمعزل عن الري الذي يذهب باتجاه خروج القوات الأمريكية.



وأشارت مظفر إلى أنه إن كان هناك رأي بخروج القوات الأجنبية يجب أن يكون هناك استراتيجية معلنة وواضحة وغير عنيفة على الرغم من الارهاصات التي تشوهب العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وان يبقي هناك مصالح تجمع البلدين ويجب أن تحسب التكاليف والخسائر لهذا الخروج.

وأكدت مظفر أن هناك عراقيل لهذا الخروج على اعتبار بأنه هناك جهة سياسية ولديها تمثيل نيابي وأيضًا جماهيري رافض لوجود القوات وبصراحه الجانب الشيعي رافض وجود القوات الأجنبية بينما الجانب الكردي مع وجود القوات والجانب السيني يخاف من خروج القوات الأمريكية حتي لا يتوغل وجود المليشيات لذا كل هذا يحتاج إلى قرار حكومي شجاع وصائب وإرادة حكومية بإتخاذ قرارات يمكن أن توازن الكفة الداخلية وتوازن الكفة خارجيًا.

وأضافت “نعلم بأن القرار الحكومي يحتاج الى اسناد سياسي من القوي السياسية وايضا مجلس النواب ولكن بعض الحالات تستوجب تحكيم العقل وشجاعة القرار بمعزل عن كل التأثيرات والضغوطات التي يمكن تتعرض لها الحكومة”.



غازي فيصل: العراق لم يعد في حاجة للتحالف الدولي

ومن جانبه، أكد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، أنه تم الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي وإنهاء دولته عام ٢٠١٧ وتحرير ثلث الاراضي العراقية وأكثر من أربعة ملايين إنسان عراقي من هيمنة دولة الخلافة على العراق بالتعاون مع التحالف الدولي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي ٢١٨٧ إضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في حينها تشكيل التحالف الدولي الحرب على الإرهاب من ٧٢ دولة من ضمنها العراق.

وأوضح غازي فيصل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بات من المؤكد الآن عدم وجود حاجه حقيقة لهذا التحالف الدولي بعد إنجاز مهمات الأساسية بدأت مفاوضات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي في إطار لجنة مشتركة لبحث طبيعة وفرص وأهمية إنهاء دور لوظفية التحالف الدولي للحرب على الإرهاب في العراق بأنه يستمر على سبيل المثال في سوريا ومالي وفي مناطق مختلفة من العالم حيث يوجد الإرهاب وتوجد التحالف الدولي للحرب على الإرهاب.

وأضاف “لكن العراق اليوم تطورت قدرات العسكرية والقوات المسلحة وغيرها يحتاج إلى إسناد ودعم لوجستي عملياتي تدريب في مجال تطوير قدرات القوات الجوية العراقية والدفاع الجوى الي أخيرة من التفاصيل لذا من الممكن خروج القوات التحالف الدولي فورا وحتى نهاية هذا العام ٢٠٢٤ لكي تنجز هذا العملية ولينتقل العراق كما صرح رئيس الوزراء من جود تحالف دولي لحرب الي علاقات ثنائية مع دول التحالف”.

وأوضح غازي أن هذه العلاقات ستكون قائمة على التعاون المشترك الاقتصادي والسياسي والامني وأيضا في مجالات مختلفة مثل تنمية وتطوير القوات العسكرية والدفاعية للعراق ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تستمر العلاقة مع واشنطن على أساس الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة التي وقعت من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عام ٢٠٠٩ وصادق عليها مجلس النواب العراقي بالقانون عام ٢٠٠٩ وهي نافذة لحد الآن.

وقال غازي إنه لا توجد عراقل جوهرية في حالة خروج القوات التحالف الدولي مع بقاء علاقات التعاون الاقتصادي والعسكري والامني والاجتماعي مع دول التحالف وأيضًا مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقية التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ولكن هناك بعض التحذيرات بأن هذا الخروج يمكن تستغل المنظمات والفصائل المسلحة المتحالفة مع الحرس الثوري الإيراني وكذلك بأنه انتصار لهذا الفصائل بطرد القوات الأجنبية من العراق مما يعني توسيع نفوذ وهيمنة إيران على العراق كما في سوريا ولبنان واليمن.

وتابع “ولكن في الواقع بأن الخريطة السياسية اليوم في العراق وطبيعة الأحزاب والتيارات والاتجاهات الثقافة والدينية والسياسية لن تسمح بتوسيع هذا النفوذ لإيران في العراق على العكس تتسع علاقات التعاون بين القوى المختلفة في أوروبا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز القدرات الدفاعية للعراق وتطوير القدرات العراقية في مجال التنمية والتنمية المستدامة وإعادة للخدمات في العراق على صعيد مختلف المجالات خصوصًا طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا أوروبا ويربط العراق أيضا بدول الخليج العربي وصلا للهند”.

وأشار السياسي العراقي أنه لا يوجد تداعيات خطيرة على خروج قوات التحالف الدولي، وان خروج القوات سيكون تدريجي يستمر خلال عام وخلال هذا الفترة تنتقل مهمات التحالف الدولي تدريجيا إلي القيادة العامة للقوات المسلحة لتوزيع المهام ويمكن خلال هذا الفترة يتم تعزيز قدرات الدفاعية للدفاع الجوي الصاروخي للعراق وقد يكون هناك مشروع لقمر صناعي لرصد الجوانب الأمنية التي تتعلق بحدود العراقية.

وتابع غازي أن قوات التحالف الدولي في الاساس وافقت وأدركت أهمية إنجاز مهمتها الأساسية في العراق للحرب على الإرهاب وتحرير ثلث العراق مع الإرهاب.

وأكد السياسي العراقي أنه لا يوجد جود أجنبي عسكري العراق باستثناء قوات التحالف الدولي والتي جاءت بدعوة من قبل وزير الخارجية العراقي والحكومة العراقية وانحال الموضوع طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي الي الولايات المتحدة الأمريكية وتشكيل هذا التحالف الدولي ولكن توجد على سبيل المثال ومازال موجود التنظيم الإرهابي على دولة الخلافة والذي يقدر عددهم الي اربع الف مقاتل في العراق وبالإضافة إلى عشرة الف مقاتلي داعشي في سوريا وطبعًا هذا يشيكل تهديد للأمن.