الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش العراقى: التحالف الدولى تحول إلى عامل عدم استقرار للبلاد

يحيى رسول،
يحيى رسول،

قال  الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، إن القوات الأمريكية، تكرر وبصورة غير مسئولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي.

وأشار "رسول" إلى أن القوات الأمريكية أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية.

القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلي

وأوضح في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، صباح الخميس، أن القوات الأمريكية تهدد بذلك السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعب العراق. 

وتابع في بيان  أن الأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تمامًا الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرض العراق.

وأشار إلى أن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع.

واختتم البيان ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات. 

 

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إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد

وأغلقت القوات الأمنية العراقية المنطقة الخضراء في بغداد بعد الغارة الأمريكية التي استهدفت سيارة في منطقة المشتل، ونتج عنها مقتل قيادي في كتائب حزب الله.

من جانبها أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن فريقًا فنيًا مختصًا من الأجهزة الأمنية، شرع بالتحقيق في حادث استهداف سيارة ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد اليوم. 

وبحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، أدى هذا الاستهداف إلى احتراق السيارة ومقتل من بداخلها، وما زال التحقيق مستمرًا لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره.

وأعلن مصدر أمني في كتائب حزب الله، عن مقتل القائد في الحزب أبوباقر الساعدي، والذي كان من أعمدة المقاومة في العراق، إثر الاستهداف الأمريكي شرق بغداد.

وحسب كتائب حزب الله فإن أبوباقر الساعدي، كان ناشطًا مقاومًا ذا ارتباطات واسعة في المقاومة الإسلامية في العراق.

ويعد الساعدي أرفع مسئول عراقي تغتاله الولايات المتحدة منذ اغتيال أبومهدي المهندس.

القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلي الحكومة العراقية العراق بغداد المنطقة الخضراء

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