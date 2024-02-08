مخاوف من هجمات الحوثيين.. ميرسك تعلن انخفاض صافي أرباح 2023

أعلنت شركة الشحن العملاقة ميرسك عن انخفاض كبير في صافي أرباحها في عام 2023، محذرة من عدم اليقين في عام 2024، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقالت المجموعة الدنماركية إن فائض المعروض من شحن الحاويات العام الماضي تسبب في انخفاض الأسعار بعد أن ارتفعت في عام 2022، وسط ارتفاع الطلب بعد انتهاء قيود جائحة كوفيد.

وتقول شركة ميرسك في تقرير أرباحها السنوي الذي نقلته وكالة الانباء الفرنسية: "بدأ الطلب المرتفع في النهاية في العودة إلى طبيعته مع تخفيف الازدحامات، وتراجع طلب المستهلكين مما أدى إلى فائض المخزون".

انخفاضات سريعة وحادة في أحجام ومعدلات الشحن

ويضيف لقد حدثت انخفاضات سريعة وحادة في أحجام ومعدلات الشحن بدءًا من نهاية الربع الثالث من عام 2022".

تقول ميرسك إن صافي أرباحها بلغ 3.8 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يزيد قليلًا عن توقعات المحللين ولكنه بانخفاض حاد عن 29.2 مليار دولار المسجلة في عام 2022، كما كانت إيراداتها أعلى بقليل من التوقعات، حيث وصلت إلى 51 مليار دولار مقارنة بـ 81.5 مليار دولار في العام السابق.

وخفضت المجموعة توقعاتها لعام 2024 لأرباحها الأساسية – الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء – إلى نطاق يتراوح بين مليار دولار و6 مليارات دولار.

تقول ميرسك: "لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدة ودرجة اضطراب البحر الأحمر، حيث تنعكس المدة من ربع إلى عام كامل في نطاق التوجيه".

مخاوف من هجمات الحوثيين

وقررت شركة ميرسك وشركات الشحن الأخرى إعادة توجيه التحولات بعيدًا عن البحر الأحمر، مما يجعلها تسلك الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، ويحمل البحر الأحمر عادة نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.

واستهدف الحوثيون في اليمن السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ العام الماضي، قائلين إن حملتهم كانت تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس.