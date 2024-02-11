الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: وجود قوات التحالف الدولى فى العراق ليس له أى مبرر

أستاذ العلاقات الدولية
أستاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن وجود قوات التحالف الدولي في العراق، ليس له مبرر، لأنه بالفعل تم الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش.

 

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد القوات في العراق كان 5000 جندي، وتقلصت إلى 250 جندي بالعراق، و900 جندي بسوريا، لذلك أصبح لزامًا خروج القوات الأجنبية بشكل عام، لأنها أصبحت عبئا ثقيلا في المنطقة.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية بأن وجود القوات الأجنبية بالعراق، غير ذي معني، ولكنه يحقق المصالح الأمريكية الخاصة وليس مصلحة العراق، فبدلًا من أن تساهم القوات في استقرار المنطقة، أصبحت هي جزء رئيسي في الفوضى لأن وجودها يساهم في اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط.

استاذ علاقات دولية قوات التحالف الدولي العراق القاهرة الإخبارية داعش المصالح الأمريكية

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