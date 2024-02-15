الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة خارجية ألمانيا تناشد أطراف حرب غزة بقبول اقتراح مصر وقطر لوقف إطلاق النار

وزيرة خارجية ألمانيا
وزيرة خارجية ألمانيا

 التقت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج في إسرائيل وفقا لما نقلته وكالات أنباء عالمية.

  ودعت المسئولة الألمانية، إلى وقف إطلاق نار جديد، وأوضحت أن ذلك سيفتح نافذة زمنية لتحرير مزيد من المحتجزين وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة،  وناشدت "بيربوك" أطراف الحرب قبول اقتراح قطر ومصر بوقف إطلاق النار وتحرير مزيد من  المحتجزين.

وزيرة خارجية ألمانيا تعتزم لقاء أقارب المحتجزين

وكان من المقرر أن تلتقي بيربوك أيضا بيني جانتس، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، كما تعتزم بيربوك أيضا لقاء أقارب المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وهذه هي الزيارة الخامسة لوزيرة خارجية ألمانيا  لإسرائيل منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تعود بيربوك مساء اليوم الخميس إلى العاصمة برلين، ولكنها تعتزم قبل ذلك إجراء مقابلة مع قناة "إن 12" بالتليفزيون الإسرائيلي، ومن المقرر إذاعتها في المساء.

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