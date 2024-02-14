سياسي تركي لـ"الدستور": زيارة أردوغان إلى القاهرة تحول تاريخي في علاقات البلدين

قال المحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة أمس ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أبعاد كثيرة خاصة أن اللقاء يمثل قيادة البلدين وبشكل رسمي وفي أحد البلدين وليس في الخارج.

وأوضح أغلو في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارة أردوغان للقاهرة تأكيد على تعظيم الدور المصري ودور مصر في المنطقة بشكل عام وبشكل خاص إعادة العلاقات الثنائية ووضع تصور للتعاون في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وان المنطقة متجهة نحو المجهول نوعًا ما بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم الوضوح في الرؤية.

فراس أوغلو: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لتفاهمات ومرحلة مهمة

وتابع: "أيضًا هناك مشاكل حقيقية يراد لمصر أن تخوض فيها وهي الحرب الأهلية في السودان والآن الحرب في غزة بجوار مصر بخلاف عدم الاستقرار في ليبيا بالإضافة إلى أزمة سد النهضة مع اثيوبيا لذا التعاون بين مصر وتركيا مهم جدا في هذا التوقيت ودعم التقارب بين قوتين فاعلتين في المنطقة".

وأكد “أوغلو” أن زيارة الرئيس التركي لمصر ستدفع إلى تفاهمات وهذا العمل هو عمل مؤسسات أولا وزارة الخارجية والاستخبارات والجيش فالدول الكبيرة مثل مصر وتركيا تعمل من خلال مؤسسات أولا وتأتي بعد ذلك الرؤية الرئاسية والإستراتيجية التي تطر على هذا القرار.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين يبدأ أولا بالتعاون الاقتصادي وهو كبير جدا، وثانيًا التعاون السياسي، مشيرا إلى أن تركيا ومصر انتقلا من الخلاف الي الاختلاف وهذا شيء طبيعي بين دول العالم كالرؤية في ليبيا وسوريا وفي بعض المناطق الأخري وهذا سيتم التعاون بشأنه الايام المقبلة.

وأوضح أن كل العلاقات مع الدول الأخرى تبدأ من التعاون الاقتصادي لأنه يؤثر بشكل كبير على المجالات الأخرى ويمكن أن تستفاد منه مصر وتركيا بشكل كبير وصحيح أيضًا.

فراس أغلو: تركيا تدعم مصر في مواجهة إسرائيل

وعن التعاون بين مصر وتركيا بشأن وقف حرب غزة، قال السياسي التركي إن المشكلة في الضغط على إسرائيل لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقف خلف اسرائيل بالتالي يجب الضغط على كلا الطرفين.

وتابع: "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم تهجير سكان غزة في رفح فربما يكون هناك استنفار عسكري وربما إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل ولهذا فإن تركيا تدعم مصر في كل هذا الخطوات وبكل ما لديها من ثقل سياسي وحتي عسكري".

وأشار “أوغلو” إلى أن مصر ليست وحدها فهي تمثل محور عربي قوي جدًا بجانب دول الخليج مثل الامارات والسعوديه فهذه الدول ذات ثقل في المنطقة وإذا أضافت لهم تركيا فيمن أن نتكلم عن ملف غزة تحديدًا بأنه سيكون له ثقل كبير أولا على واشنطن قبل كل شئ والتي سيكون لها ضغط على اسرائيل هذا بخلاف وقوف تركيا مع مصر في هذه المرحلة الذي سيكون موقف واضح وحازم ضد التهديدات الإسرائيلية ومنع تهجير الفلسطينيين لأن القضية الفلسطينية قضية المسلمين كلهم وقضية العرب بشكل خاص ولا يوجد استقرار في الشرق الأوسط قبل أن تنتهي القضية الفلسطينية.

وتابع "أوغلو " أنه مهما كانت العلاقة بين تركيا ومصر متقدمة وجيدة جدا سيبقي هناك اختلاف في كثير من الملفات بسبب الموقع الجغرافي والموقع السياسي فهما دولتين عظميتن في المنطقة وهذا يتطلب تحالفهم بشكل استراتيجي لكن هذا لا يعني أن يكون هناك خلاف حاد بينهما.