الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدأت بمصافحة وانتهت بزيارة تاريخية.. خطوات أردوغان لاستعادة العلاقات مع مصر

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان

سلط موقع "خبر" التركي، الضوء على عودة العلاقات بين مصر وتركيا مرة أخرى، بعد أن تسببت الدبلوماسية الجديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إصلاح علاقاته مع كبرى الدول العربية وهي مصر والسعودية والإمارات، وبدأت خطوات أردوغان لاستعادة العلاقات مع مصر مرة أخرى بمصافحته الرئيس عبد الفتاح السيسي في مونديال قطر 2022، وانتهت بزيارة الرئيس التركي لمصر.

مصافحة باليد وزيارة تاريخية.. أهمية مختلفة لعودة العلاقات المصرية التركية

وبحسب الموقع، فإن العلاقات التي انقطعت بين مصر وتركيا منذ سنوات بدأت في العودة مرة أخرى بمصافحة الرئيس أردوغان والسيسي، اللذين التقيا في قطر عام 2022، واليوم، يتم اتخاذ خطوة جديدة من قبل الرئيس أردوغان بأول زيارة له إلى مصر منذ 12 عامًا.

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل أردوغان في حفل رسمي في قصر الاتحادية، وفي وقت لاحق، وبعد الاجتماع الثنائي والمشترك بين الوفود، سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك، إلى ذلك، سيحضر أردوغان العشاء الرسمي الذي سيقيمه الرئيس السيسي على شرف الوفد المرافق له مساء اليوم.

txt

مصر وتركيا علاقات اقتصادية واعدة.. وخطة لزيادة التبادل التجارى لـ20 مليار دولار

وأضافت أن زيارة مصر واللقاء بين أردوغان والسيسي أهمية مختلفة، فمنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية منذ سنوات، وثورة 30 يونيو في مصر، وما إلى ذلك، وفي أعقاب هذه القضايا، توترت العلاقات بين البلدين، بل وتمزقت، وحتى عام 2022 التقى الرئيس أردوغان والرئيس السيسي بعد سنوات في قطر، حيث ذهبا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومع المصافحة التي تم تصويرها، بدأ عصر جديد بين البلدين.

وأشارت إلى أنه عقب هذه المصافحة، تم اتخاذ قرار تعيين السفير في يوليو الماضي، كما أجرى الرئيس السيسي اتصال هاتفي بأردوغان للمرة الأولى بعد زلزال السادس من فبراير الماضي وأعرب له عن تعازيه، وبعد انتخابات 28 مايو، هنأ السيسي نظيره التركي على الفوز،  وأخيرًا، في يوليو 2023، تم اتخاذ قرار متبادل بعودة السفراء، ومن المتوقع أن تحدث تطورات إيجابية جديدة خلال زيارة أردوغان لمصر اليوم.

تتزامن زيارة أردوغان إلى مصر مع تفاقم الأزمة في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية واستهداف مدينة رفح الحدودية التي يكتظ فيها أكثر من مليون نازح، وتتقارب وجهات النظر بين مصر وتركيا بشأن هذه القضية.

txt

تقارير تركية: زيارة أردوغان للقاهرة تسطر فصلًا جديدًا من العلاقات بين البلدين

مصر تركيا أردوغان السيسي العلاقات المصرية التركية بد الفتاح السيسي زيارة الرئيس التركي لمصر

مواد متعلقة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

تقارير صحفية أمريكية: إسرائيل اقترحت إنشاء «مدن خيام» فى القطاع تمهيدًا لإخلاء رفح الفلسطينية

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

زيارة تاريخية وجدول أعمال مزدحم.. ماذا يحمل أردوغان في أولى رحلاته لمصر؟

حقبة جديدة من العلاقات.. ماذا قالت الصحف التركية عن زيارة أردوغان لمصر؟

صحف عالمية| زيارة أردوغان تعكس حجم الدور الإقليمي والمحوري لمصر بالمنطقة

مفاوضات القاهرة| تقدم ملحوظ في مباحثات وقف حرب غزة وتحرير المحتجزين

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أمين عمر يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع محمد صلاح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددا في محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة