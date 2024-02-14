تقارير تركية: زيارة أردوغان للقاهرة تسطر فصلُا جديدًا من العلاقات بين البلدين

قالت صحيفة" ديلي صباح" التركية الرسمية إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تؤذن بفصل جديد في العلاقات التركية المصرية.

زيارة أردوغان

وقالت الصحيفة: تمثل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر اليوم حيث سيلتقي بنظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورًا مهمًا في العلاقة المتطورة بين تركيا ومصر.

وتعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في عملية التطبيع بين البلدين، وهو ما أبرزته التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية هاكان فيدان وتشير هذه التطورات إلى تحول نحو تعاون جديد.

تحول في سياسات تركيا الخارجية

وقالت الصحيفة: إن الرئيس التركي يحاول إحداث تحول في سياسة تركيا في الشرق الأوسط إلى جانب انخفاض التوترات الداخلية.

أهمية الشرق الأوسط لتركيا

وقالت الصحيفة: وتظل المنطقة “ الشرق الأوسط” لها ذات أهمية حاسمة بالنسبة للسياسة الخارجية التركية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الأمنية التي تركز على سوريا والعراق، والتعاون المتنامي في مجال صناعة الدفاع مع دول الشرق الأوسط.

تحتل مصر، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في العالم العربي، موقعًا فكريًا وسياسيًا محوريًا، إن العمق التاريخي للعلاقات التركية المصرية، والذي يتميز بالتبادلات الثقافية المكثفة والتفاعلات الفكرية والسياسية، يؤكد أهمية هذه العلاقات.

التحول الاستراتيجي في الشرق الأوسط

وقالت الصحيفة: إن العلاقة المتطورة بين تركيا ومصر، والتي ترتكز على الروابط التاريخية والتي شكلتها الجهود الدبلوماسية الأخيرة، تعكس تحولًا أوسع في المشهد الجيوسياسي في المنطقة، وبينما تسعى تركيا إلى إعادة تعريف نفوذها في الشرق الأوسط، فإن الحوار مع مصر يرمز إلى محور استراتيجي نحو المشاركة التعاونية والبناءة، مما يمهد الطريق لفصل جديد في السياسة الإقليمية. ويحمل هذا التطور، الذي يرمز إلى إعادة ضبط السياسة الخارجية التركية على نطاق أوسع، وعدًا بتعزيز الاستقرار والتعاون في منطقة تتسم بالتعقيد والتحول.