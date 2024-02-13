حقبة جديدة من العلاقات.. ماذا قالت الصحف التركية عن زيارة أردوغان لمصر؟

سلطت الصحف التركية الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر للمرة الأولى منذ 12 عامًا ووصفتها بالزيارة التاريخية التي لها تأثيرات كبيرة للغاية على منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، باعتبار مصر وتركيا قوتين مركزيتين في المنطقة، ما يمهد لحقبة جديدة من العلاقات في المنطقة.

دلالات زيارة أردوغان إلى مصر

رأت صحيفة "حرييت" التركية، أن غزة وشرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا وسوريا والعلاقات الاقتصادية الثنائية ستكون على رأس أولويات أردوغان في مصر، حيث تأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، ويُعتقد أن العلاقات المصرية التركية، التي دخلت فترة من الركود لفترة طويلة، مهمة لاستقرار المنطقة ومستقبلها.

وتابعت أن القضية الفلسطينية تُعدّ من أهم القضايا المشتركة بين تركيا ومصر في سياستهما الخارجية، وتشمل أجندة الرئيس أردوغان والسيسي الهجمات الإسرائيلية على فلسطين، والوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية، وتقوم تركيا بتقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء سكان غزة بالتنسيق مع القاهرة عبر مصر منذ 7 أكتوبر.

وأضافت أنه سيتم أيضًا خلال اللقاء مناقشة آخر الأوضاع في ليبيا، بالرغم من أن تركيا ومصر لديهم مواقف مختلفة بشأن ليبيا، وبينما تعمل تركيا مع الحكومة المؤقتة المعترف بها أيضًا من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، تدعم مصر البرلمان الوطني الليبي وقوات خليفة حفتر التي تسيطر على شرق البلاد، ومن المتوقع أن يؤدي تزايد الحوار السياسي بين أنقرة ومصر إلى تقليص خلافاتهما بشأن ليبيا.

وتابعت أنه بالنسبة لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن هذه الزيارة تتمتع بمكانة مهمة حيث تبرز تركيا ومصر كقوتين إقليميتين تتمتعان بأطول خط ساحلي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي هذا السياق، من المتوقع أن يتم طرح التعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط على جدول الأعمال خلال المحادثات في القاهرة، ومن خلال اتفاقية تحديد الولاية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، اكتسبت الدولتان كيلومترات من المساحة البحرية، ومن المتصور أن يتم إبرام اتفاقية مماثلة مع مصر.

زيارة أردوغان للقاهرة حقبة جديدة في الشرق الأوسط

وبحسب موقع "الخبر" التركي، فقد أحدثت زيارة الرئيس أردوغان إلى الإمارات ومصر ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية، وللفت الانتباه إلى سياسة أردوغان الناجحة في مجال الدبلوماسية، ومساعيه لإنشاء محور إقليمي من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى إثيوبيا.

وتابعت أن أردوغان سيناقش مع السيسي الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات وتعزيز التعاون بينهما، خصوصًا في ظل التطورات الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط واشتعال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تمثل عودة العلاقات بين تركيا ومصر حقبة جديدة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر والزيارة المرتقبة لمصر يمكن أن يخلق زخمًا جديدًا في المنطقة، وهذا الرخم يمكن رؤيته بوضوح من خلال الاتفاقيات الموقعة والزيارات المتبادلة.