الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرؤساء المنسيون.. استطلاعات رأى صادمة لبايدن قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

جو بايدن
جو بايدن

تعتقد الغالبية العظمى من الناس في الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى في البيت الأبيض، من خلال خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

استطلاعات صادمة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

 وحسب استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، نُشر أمس الأحد فإن 86 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، أكبر من أن يشغل منصب الرئيس، وهو ما يشمل 59 في المائة من الأشخاص الذين يعتقدون أنه والرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عامًا، كبير جدًا في السن بالنسبة للمنصب الأعلى، ويشمل الرقم أيضًا 27 في المائة يعتقدون أن بايدن هو الوحيد الذي أصبح أكبر من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن النتائج كشفت عن أن 62% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب أكبر من أن يشغل منصب الرئيس، ويعد كل من بايدن (الديمقراطي) وترامب (الجمهوري) من المرشحين الرئاسيين لحزبيهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وتزايدت المخاوف بشأن أعمارهم في الأشهر الأخيرة.

وأظهر استطلاع سابق أجرته الشبكة في سبتمبر من العام الماضي أن 74 في المائة يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى كرئيس، بينما قال 49 في المائة الشيء نفسه عن ترامب.

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موقف جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

جاء هذا الاستطلاع بعد أيام فقط من نشر المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية، الذي يحقق في تعامل بايدن مع الوثائق السرية بعد أن ترك منصب نائب الرئيس في عام 2017، نتائجه في تقرير من 388 صفحة.

وقال التقرير إن بايدن احتفظ عمدا بالمعلومات السرية وكشف عنها بعد توليه منصب نائب الرئيس، التي تضمنت وثائق حول السياسة العسكرية والخارجية في أفغانستان، وقضايا الأمن القومي، والسياسة الخارجية التي تورط فيها مصادر وأساليب استخباراتية حساسة.

وأوضحت الشبكة أنه بالرغم من ذلك، لن يواجه بايدن اتهامات جنائية لأن سياسة وزارة العدل تحظر توجيه اتهامات ضد رئيس حال، كما ذكر التقرير عدة مرات أن ذاكرة بايدن "محدودة بشكل كبير" و"ضعيفة"، فيما قال بايدن الرجل البالغ من العمر 81 عاما، في رد غاضب، إن "ذاكرته جيدة".

وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب سلسلة من المشاكل القانونية، وقد تم بالفعل توجيه لائحة اتهام جنائية إليه أربع مرات في عام 2023 وسيتعين عليه حضور العديد من المحاكمات هذا العام.

وردا على تقرير المحقق الخاص، قال ترامب لأنصاره في اجتماع للجمعية الوطنية للبنادق يوم الجمعة في بنسلفانيا ضمن حملته في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 إنه كان يجب أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها بايدن عندما يتعلق الأمر بحيازة وثائق سرية.

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