عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، كواليس خناقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بينهما يوم الأحد الماضي، حيث عاتب نتنياهو، بايدن، بطريقة حادة بسبب العقوبات التي أصدرها ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمتورطين في أعمال عنف وهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما ذكره مسئول إسرائيلي مطلع.

كواليس مكالمة نتنياهو وبايدن

وأوضح الموقع أن نتنياهو احتج خلال مكالمته الهاتفية مع بايدن، يوم الأحد، وانتقد الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره جو بايدن، والذي مهد الطريق لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتابع أن رد نتنياهو الأول على الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن كان معتدلًا للغاية، لكنه احتج بشكل عنيف وحاد خلال المكالمة الهاتفية، لتعكس هذه الأزمة تعقّد العلاقة بين الطرفين، خصوصًا أن قرار بايدن سيكون له آثار غير مسبوقة على مشروع المستوطنات بأكمله في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو، الأسبوع الماضي، إنه أبلغ وزير الخارجية توني بلينكن بأن الأمر غير مناسب ويثير إشكالية كبيرة.

يعد أمر بايدن، الذي صدر قبل أسبوعين، أهم خطوة من قبل أي إدارة أمريكية ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى تصميم البيت الأبيض على أن نتنياهو وحكومته لا يتعاملان بجدية مع هذه القضية.

وأوضح الموقع أنه منذ 7 أكتوبر سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أكثر من 515 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، وفي تلك الهجمات، قتل المستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين وأصابوا عشرات آخرين، وفقًا للمكتب.

وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، أعلن بلينكن فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون في هجمات في الضفة الغربية، وبعد عدة أيام، أعلنت ثلاثة بنوك إسرائيلية أنها ستعلق حسابات المستوطنين المصرفية امتثالًا للعقوبات الجديدة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، البنوك الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة، وطلب من وزارة المالية البحث عن سبل للتحايل عليها.

وأكد الموقع الأمريكي أنه خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد، أخبر نتنياهو، بايدن بأنه لا يفهم سبب اتخاذ الرئيس قرارًا بإصدار الأمر التنفيذي عندما كان هناك انخفاض في عدد هجمات المستوطنين منذ أن اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات ضد العنف، وللتصدي لهذه الهجات، بما في ذلك إصدار عدة أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين الإسرائيليين، وقال أيضًا إنه طلب من وزير الشئون الاستراتيجية، رون ديرمر، إعداد قائمة بطلبات التوضيح من الولايات المتحدة حول الأمر التنفيذي وتداعياته المحتملة.

وأوضح الموقع أن الخلاف لم يؤتِ بثماره، حيث أعلنت المملكة المتحدة، يوم الإثنين، عن أنها تنضم إلى الولايات المتحدة وتفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الأربعة الذين اتخذت إدارة بايدن إجراءات ضدهم بموجب الأمر التنفيذي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون يهددون الفلسطينيين، غالبا تحت تهديد السلاح، ويجبرونهم على ترك أرضهم التي هي حق لهم، هذا السلوك غير قانوني وغير مقبول".

وأضاف كاميرون أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين، وشدد على أنه في كثير من الأحيان لا تفي الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها لمعالجة هذه القضية.