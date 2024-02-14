تقرير تركى: أزمات المتوسط على رأس أجندة أردوغان فى القاهرة

كشفت صحيفة دوفار التركية، عن أجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور مصر اليوم الأربعاء، ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل أجندة أردوغان فى القاهرة

وقالت دوفار إن زيارة أردوغان للقاهرة تعتبر تاريخية ليست فقط لكل من القاهرة وأنقرة ولكن لكل المنطقة حيث تفتح الزيارة فصلا جديدا في العلاقات.

ووفقا للصحيفة من المتوقع أن تحظى الزيارة بمتابعة وثيقة من دولة المنطقة خاصة إسرائيل وقبرص واليونان وليبيا والسودان ودول عربية أخرى.

أزمات المتوسط على أجندة زيارة أردوغان لمصر

ووفقا للصحيفة فإن الأزمات في البحر المتوسط من أهم الملفات التي ستتم مناقشتها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأردوغان، لاسيما أن تركيا، شهدت توترات خطيرة مع اليونان وجمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي بين عامي 2019 و2020، فيما يتعلق بحدود الولاية البحرية وتقاسم ثروات الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بدأت عملية تطبيع العلاقات مع كل من دول الغرب والشرق الأوسط.

وقالت دوفار إنه اعتبارًا من عام 2021. ونظرًا للحاجة إلى تنظيم العلاقات مع إسرائيل ومصر، خاصة فيما يتعلق بتقاسم موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بدأت تركيا عملية حوار مع كلا البلدين.

وتسارعت عملية التطبيع الفعلي بين تركيا ومصر مع لقاءات ومصافحات بين أردوغان والسيسي، بوساطة قطرية، في الدوحة، حيث كانا حاضرين للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022.

زيارة أردوغان للقاهرة تسطر فصلًا جديدًا من العلاقات بين البلدين

وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية الرسمية إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تؤذن بفصل جديد في العلاقات التركية المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر اليوم، حيث سيلتقي نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل تطورًا مهمًا في العلاقة المتطورة بين تركيا ومصر.

وتعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في عملية التطبيع بين البلدين، وهو ما أبرزته التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية هاكان فيدان، وتشير هذه التطورات إلى تحول نحو تعاون جديد.