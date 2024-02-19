الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استهداف سفينة وإسقاط طائرة.. ضربة "حوثية" مزدوجة لـ بريطانيا وأمريكا

استهداف سفينة
استهداف سفينة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم، عن استهدافِ سفينةِ بريطانية في خليجِ عدن بعددٍ كبير من الصواريخِ البحرية، وإسقاط مسيرة أمريكية في الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، يحيي سريع، في بيان، اليوم الإثنين، إن "القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعية، حيث استهدفتْ السفينةً البريطانيةً (رابيمار) في خليجِ عدن، وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ".

وأشار إلى "إصابةُ السفينةِ إصابةً بالغةً، ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل".

خروج طاقم السفينة بأمان

وأوضح أنه "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة، فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن"، مشيرًا إلى حرصهم خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.

وكشف المتحدث عن تمكن الدفاعات الجوية اليمنية في مدينة الحديدة من إسقاط طائرة أمريكية طراز (إم كيو- 9) بصاروخ مناسبٍ خلال قيامِها بمهامَ عدائيةٍ ضدَّ بلدِنا لصالح الكيان الصهيوني.

وأكد أنَّ "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعيةِ ضد كل الأهداف المعادية دفاعًا عن اليمن، وتأكيدًا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوان ويرفعَ الحصار على قطاع غزة".

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

هجوم قبالة سواحل اليمن

وفي وقت سابق، تعرضت سفينة شحن مسجلة في المملكة المتحدة لهجوم قبالة سواحل اليمن، حسبما ذكرت تقارير إخبارية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرًا عن حادث وقع على بعد 65 كيلومترًا جنوب مدينة المخا في اليمن، وفقًا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

جماعة الحوثي اليمن سفينه بريطانية مسيرة أمريكية الحديدة

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