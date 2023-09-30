أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

تباينت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت عملة بيتكوين 26 ألف دولار، وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 511 مليار دولار.

وسجل سعر عملة بيتكوين تراجع بنسبة 0.07%، ليصل إلى 26.940.1 دولار، كما ارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.13% دولار مسجلًا 1.670.34 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.13%، ليسجل 0.2510 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 24. 0% ليسجل 162. 20 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعًا بنحو 0.58%، لتصل إلى مستويات 0.061864 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.00731 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.61% إلى مستويات قرب 9.16 دولار.

كما تراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 73. 1% إلى مستويات 0.00620 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 81. 0% إلى مستويات 1232.1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 1.06% إلى مستويات 0.51719 دولار.

اليابان تصدر 3 عملات رقمية

وتستعد اليابان للحاق بركب الدول التي بدأت العمل على إطلاق عملة رقمية رسمية تكون صادرة عن البنك المركزي.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبرج"، فاليابان دخلت في شراكة مع بورصة بينانس، أضخم بورصة للعملات الرقمية في العالم، بهدف تطوير عملة رقمية مستقرة تصدر عن البنك المركزي الياباني.

ونقلت الوكالة الأمريكية تصريحات للمدير العام لشركة بينانس في اليابان، تاكيشي تشينو، جاء بها أن شركته تعمل الآن بالتعاون مع البنك المركزي الياباني، على إطلاق 3 عملات رقمية مستقرة، تكون مدعومة بعملة الدولار وعملة الين الياباني.

الخطة الزمنية لهذا المشروع وفق تصريحات تاكيشي، تقضي بطرح العملة بشكل رسمي بحلول العام المقبل، وقد أوضح المسؤول عن بينانس في اليابان، أن شركته ستكون قادرة على تحقيق الخطط الموضوعة لتطبيق مشروع العملات الرقمية المستقرة في اليابان بسهولة.

وكشف تاكيشي تشينو عن أن بينانس اليابان، تهدف لتقديم العملات الرقمية المستقرة الثلاثة، كبداية تختبر بها الشركة ردود الفعل المتوقعة، ومقدار التفاعل الإيجابي للعملية برمتها.

العملات المستقرة في اليابان

وبناء على ذلك، من المرجح أن تقدم شركة بينانس اليابان مزيدا من العملات المستقرة لسوق العملات الرقمية في اليابان، يكون طرحها داخل الإطار الزمني لعام 2024 نفسها.

وتعمل حاليا بينانس مع مجموعة ميتسوبيشي على دراسة المشروع، بعد أن أصدرت اليابان قانونا جديدا ينظم أوضاع العملات المستقرة في اليابان، ويعكس سياسات محددة لإمكانية طرح هذه العملات والاستفادة منها في عملية تعزيز الاقتصاد الياباني على المدى البعيد.