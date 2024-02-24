أخبار حالة الطقس اليوم السبت 24-2-2024|درجات الحرارة فى محافظات مصر

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 24-2-2024 | درجات الحرارة في محافظات مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية حاليًا بالتزامن مع التقلبات الجوية في مختلف المناطق والتي تصاحب شهر أمشير القبطي أحد شهور فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم في القاهرة السبت 24-2-2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 24-2-2024 | درجات الحرارة في محافظات مصر، حيث أكدت في بيانها أن هناك طقس مستقر ودافئ على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار وطقس بارد خلال ساعات الليل على أغلب الانحاء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية خلال ساعات النهار الأولى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية طقسًا معتدلًا نسيبًا مع تراجع فرص سقوط أمطار مع سطوع الشمس خلال ساعات النهار، فيما سجلت حركة الرياح 10 كيلو متر/ ساعة، فيما حذرت خرائط الطقس من وجود شبورة مائية على الطرق السريعة تعوق القيادة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنه رغم اعتدال حالة الجو إلا أنه يمكن حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة وعودة انخفاض في درجات الحرارة والطقس الشتوي بمحافظة الإسكندرية بنسبة لا تتجاوز الـ5%.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة الكبرى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الكبرى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الكبرى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الكبرى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الكبرى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الكبرى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الكبرى 19 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم الكبرى 22 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الكبرى 23 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج الكبرى 28 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا الكبرى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الكبرى 31 والصغرى 15 درجة مئوية.