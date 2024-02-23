سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، زاد انشغال المواطنين وكثرت التساؤلات عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى

وشهدت منصات البحث الإلكترونية إقبالا كبيرا لمعرفة كيفية الحصول على العملة في ظل ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية وعدم توافره خلال موسم العمرة الحالي، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى

وحددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط لحصول المسافرين علي العملة السعودية وهذه الاشتراطات تبدأ بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر على إنشائه 6 أشهر بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 8.25 جنيه.

ومن المقرر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق 28 مارس لتحديد مصير سعر الفائدة والمرجح القيام برفعه مرة ثانية بين 1 و2%.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الجمعة نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الجمعة نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 23 فبراير 2024.