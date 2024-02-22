الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، زاد انشغال المواطنين وكثرة التساؤلات عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتعاملات لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وشهدت منصات البحث الإلكترونية اقبال كبير لمعرفة كيفية الحصول علي العملة في ظل ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية وعدم توافره خلال موسم العمرة الحالي.

أسعار العملات العربية اليوم 

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط  لحصول المسافرين علي العملة السعودية وهذه الاشتراطات تبدأ  بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر علي انشائه ٦ اشهر بالإضافة الي تقديم الاوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد  تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 8.25 جنيه.

ومن المقرر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق 28 مارس لتحديد مصير سعر الفائدة والمرجع القيام برفعه مرة ثانية بين 1 و2 %.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 22  فبراير 2024.

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس  نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الخميس نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الخميس نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الخميس نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الخميس نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الخميس نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 22 فبراير 2024 نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الخميس 22  فبراير 2024 بالتعاملات المسائية.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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