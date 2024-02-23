الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس الأسبوع المقبل.. وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الأسبوع المقبل، تشهد استقرارًا ملحوظًا، وترتفع درجات الحرارة خلال فترات النهار أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، موضحًة أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الإثنين المقبل.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى  24 درجة مئوية، ومن أكثر المحافظات تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة محافظات الصعيد، فيما تبقى الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما أن الشبورة المائية سوف تظل مستمرة معنا خلال أيام الأسبوع، وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية خلال ساعات الصباح الباكر.

"الأرصاد" تكشف توقعاتها بشأن الطقس فى شهر رمضان

وأضافت لـ"الدستور"، أن الأسبوع المقبل سوف يشهد نشاطًا للرياح، بما يشعرنا بالبرودة، وانخفاض درجات الحرارة، مع فرص تساقط الأمطار اليوم الجمعة على سلاسل جبال البحر الأحمر، والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، وجنوب الوجه البحري، وبصفة عامة فإن حالة الطقس مستقرة إلى حد كبير، والأمطار لا تؤثر على الأنشطة اليومية، لافتة إلى أنه لا ينصح بتخفيف الملابس بشكل كبير خلال تلك الفترة، ومراعاة الشبورة المائية عند القيادة.

درجات الحرارة

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21 

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة  الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى  20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 16

نخل: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأجواء شديدة البرودة الشبورة المائية

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر: منخفض جوى يضرب البلاد غدًا

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

رئيس الوزراء: الدولة ملتزمة بتعويض أبناء مطروح عن أرض مشروع رأس الحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة