الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس الأسبوع المقبل.. وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الأسبوع المقبل، تشهد استقرارًا ملحوظًا، وترتفع درجات الحرارة خلال فترات النهار أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، موضحًة أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الإثنين المقبل.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، ومن أكثر المحافظات تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة محافظات الصعيد، فيما تبقى الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما أن الشبورة المائية سوف تظل مستمرة معنا خلال أيام الأسبوع، وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية خلال ساعات الصباح الباكر.

وأضافت لـ"الدستور"، أن الأسبوع المقبل سوف يشهد نشاطًا للرياح، بما يشعرنا بالبرودة، وانخفاض درجات الحرارة، مع فرص تساقط الأمطار اليوم الجمعة على سلاسل جبال البحر الأحمر، والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، وجنوب الوجه البحري، وبصفة عامة فإن حالة الطقس مستقرة إلى حد كبير، والأمطار لا تؤثر على الأنشطة اليومية، لافتة إلى أنه لا ينصح بتخفيف الملابس بشكل كبير خلال تلك الفترة، ومراعاة الشبورة المائية عند القيادة.

درجات الحرارة

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 16

نخل: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 31