الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. "الأرصاد" تكشف توقعاتها بشأن الطقس فى شهر رمضان

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو مستقر الفترة الأخيرة، وسيكون مستقرا أيضًا خلال الإجازة الأسبوعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة التي نشهدها حاليا أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أو اثنين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الطقس دافئ خلال فترات النهار وشديد البرودة في فترات الليل، وهذا الأمر طبيعي، لأننا مازلنا في فصل الشتاء، محذرة من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن غدا هناك فرص لسقوط أمطار على مناطق مختلفة من الجمهورية خاصة وسط وجنوب الصعيد، أيضًا سيكون هناك أمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، ولكن ستكون متوسطة إلى خفيفة.

وأكدت إيمان شاكر أن الطقس سيكون مستقرا خلال الـ 10 أيام المقبلة، ولكن من الممكن أن نواجه أي تقلبات جوية، حتى أن نصل ليوم 21 مارس وهو موعد بداية فصل الربيع.

وعن أحوال الطقس في شهر رمضان، قالت: "لسة شوية على رمضان، لكن وارد يكون في تقلبات جوية خاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء، وطبيعي يكون في تقلبات جوية في أي وقت خلال فصل الشتاء".

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة شهر رمضان طقس رمضان

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل.. "الأرصاد" تكشف توقعاتها بشأن الطقس فى شهر رمضان

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة