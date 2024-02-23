الجمعة 23 فبراير 2024
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توك شو

الأرصاد تحذر: منخفض جوى يضرب البلاد غدًا

منخفض جوي
منخفض جوي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن أنه من خلال متابعة الأقمار الصناعية وجدنا غطاء من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة، تحجب أشعة الشمس في أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن غطاء السحب يصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق وسط وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابعت: "مع فترات المساء وساعات الليل، ستشهد البلاد نشاط رياح ما يساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة".

وأكدت أنه من المتوقع حدوث منخفض جوي غدًا، يؤدي إلى هطول أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن بمدن القناة، وتزداد الفرص على القاهرة الكبرى، مع استمرار مزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة، والتي تصل ذورتها، يوم الإثنين المقبل، حيث تصل درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن استقرار الأحوال الجوية يصاحبه دائمًا تواجد الضباب المائي الذي يتشكل على الطرق السريعة والطرق الزراعية وبالقرب من المسطحات المائية، وسرعان ما يختفي بمجرد إشراق أشعة الشمس، مشيرة إلى أن هناك اليوم نشاطًا نسبيًا في حركة الرياح.
 

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