عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024.

وقالت "غانم"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة:"ما زلنا نشهد درجات الحرارة بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام"، موضحة: أن "أغلب مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا كتل هوائية صحراوية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة الإحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار".

وتابع:"رغم أننا اليوم نشهد غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة وأيضًا السحب العالية، التي تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم"، مشيرة إلى أن الطقس خلال فترة النهار دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء.

واستكملت:"طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على المناطق الجنوبية مثل الأقصر وأسوان" مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تأثرًا بارتفاع قيم درجات الحرارة هي المحافظات الجنوبية بجنوب الصعيد حيث تصل درجة الحرارة العظمى عليها إلى 31 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 21 درجة مئوية، متابعة: "خلال فترات الليل نشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي حيث تكون الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر".