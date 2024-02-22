هل المرافعات أمام "العدل الدولية" تؤثر على إسرائيل؟.. محمد الباز يكشف

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية تشمل 50 دولة، موضحًا أن مصر قدمت المرافعة الشفهية، أمس، والمرافعات مستمرة اليوم وغدًا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أنه بالرغم من أنه كان مطلوبًا مرافعات شفهية خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية منذ عام 1948، لكن الأحداث التي حدثت في 7 أكتوبر ألقت بظلال كثيفة، لافتًا إلى أن معظم المرافعات تحدثت عما فعلته إسرائيل في الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر وإجبارهم على ترك أرضهم وقتلهم الممنهج.

وتابع "50 دولة تقدم مذكرات ضد إسرائيل ومرافعات شفهية كلها كلام على الانتهاكات والتجاوزات والتعديات الإسرائيلية وتقدم دفوعًا تكشف كيف خالفت إسرائيل المواثيق الدولية والقرارات الدولية وخرجت على كل شيء".

الباز: المرافعات أمام “العدل الدولية” تعرّي إسرائيل أمام العالم

وأوضح أنه بعد انتهاء تلك المرافعات، محكمة العدل الدولية ستصدر رأيًا أو فتوى، متابعًا "الرأي أو الفتوى في تلك المرحلة سيكون له تأثير كبير معنوي واستخدامه للضغط على إسرائيل، مينفعش تستهين بما يمكن أن تتوصل له المحكمة من إدانة كاملة لإسرائيل، إسرائيل عملت أكبر فترة احتلال في التاريخ محدش بيحتل بلد كل هذه العقود".

واستكمل "عندما تقدم ذلك والمناقشات تكون من 50 دولة وهناك اهتمام إعلامي عالمي بما يحدث في العدل الدولية، وما تتوصل إليه المحكمة بعد سماع المرافعات يصب في مسار الضغط المعنوي من خلال تعرية إسرائيل أمام المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن إسرائيل نجحت خلال عقود طويلة في تسويق نفسها أنها واحة الديمقراطية في منطقة بلا ديمقراطية وأنهم مُعتدى عليهم، ورسموا صورة العالم كان يتعاطف معهم ولم يكن يصدق غيرها،

واختتم "العالم كان متعاطفًا ومؤمنًا بحق إسرائيل وما زال، لكن هذا الزخم يجعل الناس ترى بعض الشيء ما يحدث من انتهاكات وإبادة جماعية".