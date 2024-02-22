محمد الباز: "طوفان الأقصى" أعطت المرافعات أمام "العدل الدولية" زخمًا كبيرًا

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن رد إسرائيل على عملية طوفان الأقصى التي حدثت يوم 7 أكتوبر الماضي كان أكبر من العملية نفسها.

محمد الباز: إسرائيل ردت على "طوفان الأقصى" بانتقام جماعي وتخريب

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن رد الاعتداء من إسرائيل على حماس تحول إلى انتقام جماعي ورغبة عارمة في إحراق وتدمير وتخريب كل شيء.

وتابع: "عملية 7 أكتوبر هي التي أعطت المرافعات في محكمة العدل الدولية هذا الزخم الكبير، هذه المرافعات مقدمة من 50 دولة"، مشيرًا إلى أن مصر قدمت المرافعة الشفهية أمس والمرافعات مستمرة اليوم وغدًا.

واستكمل: "نحن أمام قضية ليست جديدة لكن مُنحت زخمًا كبيرًا جدًا ولاقت اهتمامًا كبيرًا بسبب الأحداث الموجودة على الساحة حاليًا".