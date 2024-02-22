الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز: "طوفان الأقصى" أعطت المرافعات أمام "العدل الدولية" زخمًا كبيرًا

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن رد إسرائيل على عملية طوفان الأقصى التي حدثت يوم 7 أكتوبر الماضي كان أكبر من العملية نفسها.

محمد الباز: إسرائيل ردت على "طوفان الأقصى" بانتقام جماعي وتخريب

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن رد الاعتداء من إسرائيل على حماس تحول إلى انتقام جماعي ورغبة عارمة في إحراق وتدمير وتخريب كل شيء.

وتابع: "عملية 7 أكتوبر هي التي أعطت المرافعات في محكمة العدل الدولية هذا الزخم الكبير، هذه المرافعات مقدمة من 50 دولة"، مشيرًا إلى أن مصر قدمت المرافعة الشفهية أمس والمرافعات مستمرة اليوم وغدًا.

واستكمل: "نحن أمام قضية ليست جديدة لكن مُنحت زخمًا كبيرًا جدًا ولاقت اهتمامًا كبيرًا بسبب الأحداث الموجودة على الساحة حاليًا".

إسرائيل طوفان الأقصى عملية 7 أكتوبر محمد الباز مش حسبة برمة محكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

محمد الباز: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" ليست لها علاقة بقضية جنوب إفريقيا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

النيابة العامة تصدر أول بيان حول جريمة قتل "طالب الدقهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة