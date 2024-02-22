الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" ليست لها علاقة بقضية جنوب إفريقيا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية أمس ليست لها علاقة بقضية جنوب إفريقيا التي أقامتها ضد إسرائيل. 

أضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن العالم كله يتحدث عن المرافعات الشفهية المقدمة الآن أمام محكمة العدل الدولية، متابعًا: "هناك ناس كثيرة تربط مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، هذه الحكاية مختلفة تمامًا".

الباز: “العدل الدولية” نظرت في طلب الأمم المتحدة في نهاية 2022

تابع: "لا توجد علاقة بين المرافعات الشفهية والقضية المقدمة من جنوب إفريقيا"، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد طلب من محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال العقود الماضية.

أشار إلى أن محكمة العدل الدولية نظرت في هذا الطلب في نهاية عام 2022، أي أن جذر الواقعة ليس جديدًا وغير مرتبط بيوم 7 أكتوبر.

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