محمد الباز عن هانى الناظر: مصر فقدت أحد أعلامها.. وكان جنديًا فى أرض المعركة

نعى الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور هاني الناظر، الذي توفي صباح اليوم، مؤكدًا أن مصر فقدت اليوم واحدًا من أعلامها وأطبائها المحترمين الذي وهب وقته للناس.

وتقدَّم الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، بالعزاء للشعب المصري كله في وفاة هذا الطبيب العظيم وليس فقط لابنه الدكتور محمد الناظر وأسرته.

وأكد أن الدكتور هاني الناظر، كان نموذجًا متفردًا، مضيفًا: "دكتور كبير في تخصصه، عالم جليل كان يرأس المجلس القومي للبحوث قبل ذلك، شاطر جدًا والناس كانت تعتبر اسم هاني الناظر أنه ماركة مضمونة".

وتابع: "هاني الناظر كان حاضرًا طوال الوقت في المشهد العام، من حسنات السوشيال ميديا أن صفحته كانت عيادة مفتوحة بطلب الناس منه وكان يرد عليهم دائمًا، وعيادة مفتوحة أيضًا بمبادرة منه هو".

واستكمل: "هذا ظهر بشكل واضح جدًا أيام فترة كورونا، كان يوميًا يكتب نصائح طبية، وكان يقول دائمًا إن الدور الذي يقوم به الآن هو الأهم على الإطلاق في توعية الناس في الحفاظ على حياتهم، وكان يعتبر نفسه جنديًا في أرض المعركة".

وأردف: "كانت لديه طاقة إيجابية كبيرة جدًا، هذا الرجل كان مبتسمًا دائمًا ويتحدث بشكل إيجابي، لا يصدر أبدًا الطاقة السلبية، وكانت لديه نصائح إنسانية أيضًا للناس بالمقاومة والعمل وعدم الاستسلام، تقدر تقول عليه الطبيب المثالي وكان رجل علم"، مؤكدًا أنه حتى آخر لحظاته كان نموذجًا وشخصًا إيجابيًا جدًا.

وفاة هاني الناظر

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، عن وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب محمد الناظر، فى منشورٍ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 - 2 - 2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".