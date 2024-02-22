محمد الباز ينعى هانى الناظر: طِبت حيًا وميتًا يا صديق

نعى الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور هاني الناظر، الذي توفي منذ ساعات، بكلمات مؤثرة عبر حسابه في فيسبوك.

وكتب الدكتور محمد الباز: "طِبت حيًا وميتًا يا صديق.. وبسط الله لك من آيات رحمته بقدر ما منحت عباده من أمل.. العظيم الدكتور هاني الناظر فى ذمة الله".

وكان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، أعلن ظهر اليوم الخميس، عن وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".