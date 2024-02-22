أسامة الأزهرى ناعيًا هانى الناظر: سخَّر مهنته لخدمة الناس

نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر وأستاذ الجلدية الشهير.

وقال الأزهري، في بيانٍ له، اليوم الخميس: "رحم الله الدكتور هاني الناظر.. كان مثالًا لإتقان العمل والإخلاص والتفاني في خدمة الخلق ومساعدتهم، ونموذجًا تطبيقيًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس".

وأضاف: "سخَّر مهنته لخدمة الناس، وجبر خواطرهم"، ودعا الأزهري: "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة هاني الناظر

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب محمد الناظر، فى منشورٍ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 - 2 - 2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".