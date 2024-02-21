الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

اعتبارًا من مارس.. الأوقاف ترفع مكافأة خطب الجمعة لخطباء المكافأة المتميزين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة بدل الخطابة بالمكافأة على بند التحسين اعتبارًا من صرف مكافأة خطب شهر مارس 2024 م على النحو التالي:

txt

كواليس عمل مديريات الأوقاف خلال شهر رمضان 2024


1. أستاذ جامعي (درجة أستاذ) 400 جنيه في الخطبة الواحدة، وذلك لتحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة.
2. أستاذ مساعد  350 جنيهًا في الخطبة الواحدة.
3. مدرس بالجامعة  320 جنيهًا في الخطبة الواحدة.
4. مدرس مساعد أو دكتوراة ولا يعمل بالجامعة 300 جنيه في الخطبة الواحدة. 
5. ماجستير ولا يعمل بالجامعة  280 جنيهًا في الخطبة الواحدة.
6. مؤهل عالٍ  260 جنيهًا في الخطبة الواحدة.
وقد تقرر فتح باب التحسين لجميع خطباء المكافأة الراغبين في التحسين، علمًا بأن اختبارات التحسين ستكون على النحو التالي: 
1. حفظ نصف القرآن الكريم مع إتقان تلاوته تيسيرًا على الخطباء القدامى على غير بند التحسين.
2. فقه العبادات.
3. إصدارات سلسلة رؤية التالية: (مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف- الكمال والجمال في القرآن الكريم- الفهم المقاصدي للسنة النبوية- قواعد الفقه الكلية- المختصر الشافي في الإيمان الكافي- أسماء الله الحسنى)، علمًا بأن جميع هذه الإصدارات متاحة من خلال مكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب، وعلى الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?cat=106

4. الأداء المتميز للخطبة بلغة سليمة دون لحن مع الإلمام بقواعد النحو الأساسية. 
علما بأن الاختبارات التمهيدية للتحسين ستجرى لأول مرة بالمديريات الإقليمية ثم يتم تصعيد من يجتاز مقابلة المديرية الشفوية للاختبار الأساسي الذي تجريه الوزارة، فعلى الراغبين في تحسين أحوالهم المالية ممن ليسوا على بند التحسين تسجيل رغبتهم على الرابط التالي خلال أسبوعين من تاريخه:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3nWrD_EuR-HJUtodI3hPMknFJjGTP8_jRvqlYvjQbtbbpjw/viewform?usp=sf_link

وزارة الأوقاف الخطابة بالمكافأة بند التحسين الخطبة الواحدة خطباء المكافأة

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية