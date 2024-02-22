الخميس 22 فبراير 2024
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الدين لله

المفتي يهنِّئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بيوم تأسيس المملكة

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

توجَّه  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية قيادةً، وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، وفقًا للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين.

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المفتي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ليلة النصف من شعبان

وأوضح مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الخميس، أنَّ العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي مصر والسعودية، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني.

العلاقات المصرية السعودية

وأكد مفتي الجمهورية أنَّ العلاقات القوية بين البلدين، لا تقتصر فقط على النواحي السياسية، بل تتخطاها إلى جميع المجالات لا سيما الاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات، مشيرًا إلى أنَّ الله تعالى حفظ لهذه الأمة مكانتها ودَورها، ويتجلَّى ذلك من خلال علاقات الأخوَّة القوية والمتينة بين مصر والسعودية، ولقاءات الأشقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكَّد مفتي الجمهورية، أن العلاقات المصرية السعودية القوية قادرة على دحر الإرهاب ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة وبالأمة العربية والإسلامية.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى -عزَّ وجلَّ- أن يجنِّب مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميعًا بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

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