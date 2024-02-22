الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل فلسطينى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" رصينة بعيدة عن لغة العواطف

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية ولها أهمية وتأثير كبير جدًا.

وأضاف مطاوع خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن المرافعة تأتي في سياق معركة دبلوماسية بدأت منذ نهاية 2022 عندما تقدمت مصر ومجموعة من الدول العربية ومؤسسات دولية من الجمعية العامة بطلب للمحكمة الدولية لتقديم استشارة قانونية حول الاحتلال وماهيته وشرعيته.

وتابع: "هذه المعركة الدبلوماسية هدفها استخدام تلك الاستشارة لفرض وضع جديد لفلسطين في الأمم المتحدة من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية، وإدانة الاحتلال قانونيًا في أعلى هيئة دولية على مستوى العالم".

مصر مرتبطة بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها تاريخيًا وجغرافيًا

وأكد أن مصر مرتبطة بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها تاريخيًا وجغرافيًا، وهذا جعل  مصر تتحكم في الكثير من التفاصيل الخاصة بانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واستكمل: "المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت رصينة بعيدة عن لغة العواطف ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وتضع النقاط على الحروف ومن أهم المرافعات".

مصر فلسطين مرافعة مصر العدل الدولية محكمة العدل الدولية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

برلماني أردني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تؤكد دورها الدولي لوقف الحرب بغزة

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة