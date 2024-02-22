محلل فلسطينى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" رصينة بعيدة عن لغة العواطف

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية ولها أهمية وتأثير كبير جدًا.

وأضاف مطاوع خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن المرافعة تأتي في سياق معركة دبلوماسية بدأت منذ نهاية 2022 عندما تقدمت مصر ومجموعة من الدول العربية ومؤسسات دولية من الجمعية العامة بطلب للمحكمة الدولية لتقديم استشارة قانونية حول الاحتلال وماهيته وشرعيته.

وتابع: "هذه المعركة الدبلوماسية هدفها استخدام تلك الاستشارة لفرض وضع جديد لفلسطين في الأمم المتحدة من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية، وإدانة الاحتلال قانونيًا في أعلى هيئة دولية على مستوى العالم".

مصر مرتبطة بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها تاريخيًا وجغرافيًا

وأكد أن مصر مرتبطة بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها تاريخيًا وجغرافيًا، وهذا جعل مصر تتحكم في الكثير من التفاصيل الخاصة بانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واستكمل: "المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت رصينة بعيدة عن لغة العواطف ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وتضع النقاط على الحروف ومن أهم المرافعات".