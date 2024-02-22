برلماني أردني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تؤكد دورها الدولي لوقف الحرب بغزة

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني النائب فراس السواعير، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، جاء في إطار جهودها المستمرة والتي لم تتوقف للعمل على تشكيل موقف عالمي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المرافعة تأكيد لدور القاهرة الدولي والمحوري بشأن كشف حقيقة الحرب الإسرائيلية على غزة.

القاهرة وعمان تعملان بكل الوسائل لكشف حقائق الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

وقال "السواعير"،على هامش أعمال منتدى "البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" والذي ينظمه المركز الريادي الأردني، إن تقديم مصر مرافعة أمام محكمة العدل الدولية وكذلك الأردن، يؤكد مما لا شك فيه أن القاهرة وعمان تعملان بكل الوسائل لكشف حقائق الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا ما يحدث في غزة.



وأضاف أن ما يجري في قطاع غزة عقاب جماعي وإبادة ترفضها كل الشرائع والأديان والمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا أن دولة الاحتلال تريد القضاء على الفلسطينيين أمام حالة الصمت الدولية وبدعم أمريكي وغربي.

مرافعة المملكة تأكيد للموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية

واعتبر السواعير أن مرافعة الأردن الشفوية أيضا أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم ٧٧/٢٤٧ والذي صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية هو تأكيد للموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن مصر والأردن استطاعا - خلال الفترة الماضية - تغيير بعض المواقف الدولية جزئيا في الوقت الذي لا تتراجع الولايات المتحدة عن دعم دولة الاحتلال في المحافل الدولية وبالسلاح، مشيرا إلى أن موقف واشنطن كشفها أمام العالم بأنها لا تريد سلام ولا وقف للحرب.

استخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع عربي يطالب بوقف الحرب وصمة عار دولية ضد السلام



ولفت "السواعير" إلى أن ما حدث أمام مجلس الأمن الدولي من استخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع عربي يطالب بوقف الحرب، يمثل وصمة عار دولية ضد السلام والإنسانية، منوها إلى أن الولايات المتحدة تعيش حالة ازدواجية في المعايير أمام الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشار إلى أن إصرار واشنطن على استخدام الفيتو للمرة الثالثة أمام مجلس الأمن يؤكد مما لا شك فيه أنها تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، موضحا أن الولايات المتحدة تتحدث في الإعلام عن ضرورة وقف الحرب، فيما تستخدم الفيتو في مجلس الأمن وهو ما يعكس حالة التخبط في الإدارة الأمريكية.

دولة الاحتلال لديها هدف واضح وصريح وتعمل عليه حاليا هو تصفية "الأونروا"

وأوضح رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، أن دولة الاحتلال لديها هدف واضح وصريح وتعمل عليه حاليا هو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرا إلى أن الوكالة تشهد استهدافا واضحا لوقف عملياتها، وهي الشاهد الأكبر والأقوى على المأساة الفلسطينية.

وتابع أن الوكالة تمثل طوق نجاة للفلسطينيين؛ لأنها قامت على أساس المساعدة وتعويض الفلسطينيين المهجرين، منوها إلى أن الوكالة تقدم خدماتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة وفي الأرض ولبنان.

وأردف أن الأردن سيعاني كثيرا أكثر من معاناته الحالية بسبب اللاجئين إذا أوقفت وكالة الأونروا خدماتها، كاشفا عن وجود آلاف الطلاب والمدارس التي تقدم الخدمة للفلسطينيين في الأردن تابعة للوكالة.

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، إن هدف دولة الاحتلال يتمثل في تصفية القضية الفلسطينية عبر فكرة التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو غزة، مشيرا إلى أن موقف القيادة المصرية والأردنية أفشل هذا المخطط وأكدا أنه بمثابة إعلان حرب.

وشدد على أن الموقف المصري والأردني رسميا وشعبيا ما زال ثابتا على ضرورة وقف هذه الحرب الإسرائيلية على غزة، والسماح للمساعدات الإغاثية والإنسانية بالتدفق بانسيابية إلى القطاع، مشيرا إلى أنه ومنذ اليوم الأول وحتى الآن هذا الموقف لم يتغير ولن يتغير لأنه ينبع من المسئولية الإنسانية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية.