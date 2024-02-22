الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" خطوة مهمة لتعزيز دعم القضية الفلسطينية دوليًا

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال النائب زكي عباس، في تصريحات صحفية له، إن هذه المرافعة خطوة مهمة تعزز من دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتسجل انتصارًا للعدالة الإنسانية.

بث مباشر.. اليوم الرابع لجلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية

 

مصر كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح عضو مجلس النواب أن مرافعة مصر كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد.

وأكد أن المرافعة تعبير حقيقى عن المواقف المصرية الثابتة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومي المصري نصب أعينها رافضة كافة الإملاءات والضغوط الدولية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر كشفت كل الممارسات الإسرائيلية فى مرافعتها أمام "العدل الدولية"

 

المرافعة تأكيد على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرافعة تأكيد على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي وقت سابق أمس، أعلن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن أن مصر تتوقع أن يتبع الرأي الاستشاري الذي سيصدر من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال للأراضي الفلسطينية تحرك سياسي على مستوى الأمم المتحدة لإصدار قرار ينهي هذه الممارسات غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات والمرجعيات الدولية.

وأكد "أبوزيد"، خلال حوار تليفزيوني، أن العالم أصبح يرى بوضوح من هو المعترض على وقف العنف والنار في الأراضي الفلسطينية، ومن هو المنعزل سياسيًا وأخلاقيًا عن المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورًا مهمًا في البحث عن حلول والتفاوض وتقديم المساعدات الإنسانية، ولكنها تعرقل الجهود الدولية لحل الأزمة داخل مجلس الأمن.

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