الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر كشفت كل الممارسات الإسرائيلية فى مرافعتها أمام "العدل الدولية"

مستشار الرئيس الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أمس، وصفت كل واقع الاحتلال الذي نشأ منذ عام 1967، مشيرًا إلى أن المرافعة كشفت كل ممارسات إسرائيل بشكل مفصل أمام العالم.

وأكد الهباش، في اتصالٍ هاتفي مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس: "إن مصر دائمًا تتبنى الموقف العربي والقضية الفلسطينية وهي جزء من الحراك العربي، وهي تعمل دائمًا على الساحة الدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

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وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في الانتقام والحرب على المستوى الرسمي أو الشعبي، لافتًا إلى أن معظم الأحزاب الإسرائيلية مجمعة على قرار الحرب والاستمرار في العدوان، ومدعومة برأي عام شعبي إسرائيلي مؤيد لهذه الحرب.

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ورجَّح مستشار الرئيس الفلسطيني استمرار الحرب لمدة أشهر على قطاع غزة بسبب حماية ورعاية الإدارة الأمريكية لهذا العدوان الإسرائيلي، موضحًا أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو للمرة الثالثة على التوالي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.

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