الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خبير قانوني يفسر أهمية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين

محكمة العدل
محكمة العدل

«إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينين والسماح بحدوث عنف ضدهم وببناء المستوطنات وتمنع دخول المساعدات لغزة».. كانت هذه مرافعة المستشارة ياسمين موسى، بمكتب وزير الخارجية المصرية ممثلة عن مصر أمام محكمة العدل الدولية، بشأن طلب الأمم المتحدة من الدول لإصدار فتوى تدين انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطيين.

وقال الخبير القانوني الخطيب محمد، إن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية أو إفتاء بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وفي إطار اختصاص محكمة العدل الدولية، قررت  الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار رأي إستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فيجوز للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، أن تطلب من محكمة العدل الدولية استشارة قانونية بشأن أية مسألة قانوني، وقد شاركت مصر اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية  المرافعة المصرية أمام المحكمة.

وتابع الخطيب أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تضمنت الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة للقوانين الدولية، ومنها قانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب  وحظر العنصرية والفصل العنصري.

كما تضمنت المرافعة الرد على المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس والضرورة الأمنية أو العسكرية وتطرقت المرافعة إلى الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية، كما تضمنت المرافعة الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

ورغم أن الرأي الاستشاري الذي ستصدرة محكمة العدل الدولية غير ملزم، إلا أنه هام ولا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين حلًا عادل وشامل ودائم والتوصل إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، استنادًا لأحكام القانون الدولي، والطريق الوحيد للوصول لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود  ما قبل عام ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع، أنه هناك كنوع من الضغط السياسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ومن هذا المنطلق لا بد من قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد الشرعية الدولية واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

حقوق الفلسطينين بناء المستوطنات فتوى الفلسطيين انتهاكات اسرائيل

مواد متعلقة

الصوير لـ"الدستور": مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية الأهم والأكثر جوهرية

الأكثر قراءة

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

وفاة الدكتور هانى الناظر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

آخرهم نصف جثة.. القتلة يتفننون في إخفاء جرائمهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس