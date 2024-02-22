الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شكرى: مصر تستنكر ازدواجية المعايير فى التعامل مع الحروب بالعالم

السفير سامح شكري،
السفير سامح شكري،

أعرب السفير  سامح شكري، وزير الخارجية، عن أسف مصر لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

كما أشار شكري إلى استنكار مصر لما يمثله المشهد الدولي من ازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة.

أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة

وأكد شكري ونظيرته الإندونيسية أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح رفح

 جنوب قطاع غزة؛ تفاديًا لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة 

تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

غزة قطاع غزة مصر اكسترا نيوز سامح شكري وقف إطلاق النار في غزة

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