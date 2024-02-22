شكرى لـ"بلينكن": الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين

بحث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات في غزة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، حسب قناة "إكسترا نيوز".

وأعاد وزير الخارجية خلال لقائه نظيره الأمريكي، التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة.

مصر ترفض استمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن أسف مصر ورفضها استمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر.