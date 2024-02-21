الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خالد منتصر لـ"الشاهد": يوسف إدريس تلقى تهديدات بحرق ابنته

يوسف إرديس مع ابنته
يوسف إرديس مع ابنته نسمة

قال الكاتب والمفكر د. خالد منتصر إنه توقع بعد معركة "جناح الذبابة" أن هناك تيارا سيمسك بمفاصل مصر ويدخل إلى نخاعها الشوكي بشكل كبير جدًا.

أضاف منتصر، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "في تلك الفترة كان هناك 3 من الأيقونات التي أحبها وهم زكي نجيب محمود ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم تراجعوا والشارع بدأ يهدد لدرجة أن يوسف إدريس كان يجلس لحماية ابنته نسمة من التهديدات التي تصلهم من الجماعات الإرهابية بالحرق لمجرد خلاف في الرأي".

وتابع "مَن يقرأ مقالة د. زكي نجيب محمود يجدها مهذبة جدًا بدأت أعرف معنى وضع المثقف في وضعه الإنساني ولا تعامله مثل الإنسان الآلي فهو يتأثر ولديه قلب" مشيرًا إلى أن زكي نجيب محمود ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم تراجعوا أمام سطوة الشعرواي وتوفيق الحكيم كتب رسالة اعتذار في الأهرام.

وتابع: "كنت شابًا لا أدرك لكن أدركته عندما تعرض للأمر نفسه من تهديدات".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد خالد منتصر برنامج الشاهد الشخصية المصرية محمد الباز اكسترا نيوز زكي نجيب محمود

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