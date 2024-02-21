الخميس 22 فبراير 2024
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أستاذ علوم سياسية: مصر تجيد استخدام أدواتها فى السياسة الدولية

ممثلة مصر امام العدل
ممثلة مصر امام العدل الدولية

قال د.محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دولة تجيد استخدام أدواتها في السياسة الدولية.

أضاف الشيمي، في مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر لديها دائمًا رؤية متعلقة بكافة الحلول الدبلوماسية ومحاولة الدخول في هدن مختلفة وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وتابع "التصعيد من الجانب الإسرائيلي كما اعتدنا في العديد من المواقف هو تصعيد هدفه في واقع الأمر المماطلة في الوقت، وعدم الانصياع إلى القوانين الدولية ونداءات بعض الدول في المجتمع الدولي".

أشار إلى أن مصر بدأت تستخدم التصعيد القانوني ضد إسرائيل، موضحًا أن التصعيد المصري جاء من خلال مرافعة تاريخية أوضحت فيها مصر بعض النقاط المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وحجم الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرضون لها من قبل المحتل الإسرائيلي على مدار أكثر من 75 عامًا.

مصر إسرائيل محكمة العدل الدولية العدل الدولية فلسطين اكسترا نيوز

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