وزير فلسطينى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كانت ذات قيمة

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة نخوض معارك قضائية وقانونية أمام المؤسسات الدولية من بينها مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر قدمت مرافعة قانونية مهمة أمام محكمة العدل الدولية، موضحًا أنها ركزت على ضرورة استعادة الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت ذات قيمة قانونية مهمة، موضحًا أنها توثق حقوق الشعب الفلسطيني.

أكد الشلالدة أن الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن المحكمة الدولية سيكون ذا أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية.