الأربعاء 21 فبراير 2024
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متحدث "الخارجية" يعلق على محاكمة مصر التاريخية أمام "العدل الدولية" (فيديو)

السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه من الطبيعي أن تتواجد مصر في الدفاع ودعم القضية الفلسطينية في هذا المحفل الدولي الهام وأن تتقدم بهذه المذكرة، كما أن الجانب الفلسطيني كان حريصًا منذ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن تكون الدول العربية ومصر في المقدمة للدفاع عن الحق الفلسطيني.

أضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائية On، أن مصر تقدمت في يوليو 2023 بمذكرات ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن المرافعة أمام محكمة العدل غير مرتبطة بدعوى جنوب إفريقيا أمام نفس المحكمة.

وتابع أبوزيد أن الموقف المصري أمام محكمة العدل استند إلى اختصاص المحكمة بالنظر في المذكرة، موضحًا أن الاحتلال يخالف القانون الدولي بجرائم الاستيطان والتمييز العنصري، كما أن مرافعة مصر رصدت جرائم التهجير والعنف الممنهج ضد الفلسطينيين.

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