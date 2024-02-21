الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

‎راجح داود: نطمح لتعاون هادف بين مصر والسعودية فى الفن والسينما (فيديو)

راجح داود
راجح داود

‎أعرب الموسيقار راجح داود عن تفاؤله بالتعاون الفني والثقافي بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه يسعى لإنتاج أعمال تبرز المواهب الجديدة في البلدين.

‎وقال داود، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن فكرة التعاون بين البلدين ليست جديدة، ولكنها تحتاج إلى تنويع وتجديد، مؤكدًا أنه لا يمانع من المشاركة في حفلات مشتركة بين الفنانين المصريين والسعوديين، شريطة أن تحمل اسم "ليالٍ مصرية سعودية" وليس العكس، تقديرًا للدور الرائد لمصر في الفن العربي.

‎وأشار داود إلى أنه يرغب في تطوير الأغاني المصرية والسعودية، وعدم الاكتفاء بالأغاني التراثية القديمة، التي لا يمكن مجاراتها أو محاكاتها، قائلًا: "لو حد يغني لأم كلثوم أو عبدالحليم حافظ مش هيقدر يوصل لمستواهم، ولكن لو حد يغني أغاني جديدة ومتجددة هيكون أفضل".

‎وحول تطوير السينما المصرية، أكد أن السينما تعتمد على المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو، وأن مصر تمتلك كوادر متميزة في هذا المجال لا يمكن أن تنافسها أي دولة أخرى، قائلًا: "السينما في أيدي أصحابها، وهم اللي هيطوروها، ومصر عندها كتاب ومؤلفين كبار في الفن والسينما، ومحدش هيقدر ينافسنا في ده".

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