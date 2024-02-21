الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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راجح داود يشيد بأداء الفنان ماجد الكدوانى فى "برّا المنهج" (فيديو)

الموسيقار راجح داود
الموسيقار راجح داود

أكد الموسيقار راجح داود أهمية التعليم والثقافة والفنون في تشكيل شخصية الإنسان وتأهيله لقيادة المستقبل، قائلًا إنه يحرص على أن يكون عمله الفني جذابًا ومتميزًا سواء في السينما أو التليفزيون، وأنه يتبع فطرته في اختيار الأعمال التي يقدمها، دون الاعتماد على السيناريو فقط.

أوضح داود، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى على "صدى البلد"، أنه لا يتأثر بالتقييمات التي تصدر عن الجمهور بعد الانتهاء من عمله، بل ينشغل بالتحضير لأعمال أخرى جديدة، لافتًا إلى أنه يختار الآلات الموسيقية التي تتناسب مع فكرة العمل وروحه.

وأشاد داود بالمنتجين الذين يهتمون بإنتاج أعمال جديدة ومبتكرة تلقى استحسان الجمهور، وذكر أن هناك أعمالًا سينمائية تم إنتاجها بميزانيات محدودة لكنها حققت نجاحات باهرة، معبرًا عن إعجابه بأداء الفنان ماجد الكدواني في  فيلم "برّا المنهج"، معتبرًا إياه أحد أبرز النجوم في الساحة الفنية.

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