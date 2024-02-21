الأربعاء 21 فبراير 2024
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أحمد موسى: مصر قدمت مذكرات قانونية ترفض شرعية الاحتلال (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن دور مصر القانوني والدبلوماسي في مواجهة الاحتلال بفلسطين وفي قضية طابا.

‎أشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، إلى أن مصر استطاعت استرداد طابا من الاحتلال الإسرائيلي في 1989 بعد أن رفضت الاستسلام للضغوط الإسرائيلية ولجأت إلى التحكيم الدولي، مثنيًا على جهود القامات المصرية القانونية التي قادت هذه العملية وعلى رأسهم د.عصمت عبدالمجيد.

‎كما أثنى على أداء د.ياسمين موسى، التي مثلت مصر أمام محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وقال إنها أبدت مهارة وقوة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي إدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس.

‎وأكد أن مصر قدمت مذكرات قانونية تؤيد موقفها وترفض شرعية الاحتلال وتنتقد الدول التي تسانده، مطالبًا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. 

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