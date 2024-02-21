"بلاش الحلمبوحة".. راجح داود يدعو لإنتاج موسيقى تتحدى الزمن (فيديو)

قال الموسيقار راجح داود إن الموسيقى الجيدة تبقى في الذاكرة ولا تنسى، داعيًا المنصات الرقمية والإلكترونية إلى إنتاج ودعم موسيقى ذات جودة عالية، لكي لا يصبح المتلقي عرضة للموسيقى والأغنية السيئة.

‎وأضاف داود، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، أن الأغاني التي تلقى رواجًا كبيرًا بين الناس تكون نادرة وتظهر كل عشر سنوات تقريبًا، لكنها تختفي بسرعة، لافتًا إلى أن هناك أمثلة عديدة على أغانٍ كانت مثل بالونة تنفخ ثم تنفجر.

‎تابع أن الأغاني الجيدة للفنانين مثل محمد منير وعمرو دياب، خاصة القديمة منها، ما زالت تستمع إليها الأجيال الجديدة، رغم مرور سنوات طويلة عليها، مؤكدًا أهمية العمل الجاد في وسائل الإعلام المختلفة لتقديم الموسيقى الجيدة، وعدم ترك المتلقي يلجأ إلى "الحلمبوحة".

‎وأكد أن المتلقي سيتمكن من التمييز بين الفن الجيد والسيئ، إذا تم وضع معايير للجودة، مطالبًا بالعناية بتدريس الموسيقى والرسم في المدارس، لأنهما تساهمان في تنشئة وتطوير مشاعر وعقل الطفل بشكل سليم.