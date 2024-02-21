الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سنجر: العالم يحاكم الولايات المتحدة بسبب دعمها الأعمى لإسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال د. أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن المرافعة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية عكست القلق لدى أمريكا.

وأضاف "سنجر" في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "واضح وضوح الشمس أن دولة الاحتلال وموقفها وقضيتها أمام العالم كله تخسر يومًا بعد يوم، وتجر أمريكا إلى الخسارة أيضًا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية؛ لأن العالم يحاكمها الآن على ما تفعله دولة الاحتلال، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل أعمى.

وتابع "الولايات المتحدة الآن، تكسر ما تم الاتفاق عليه بين مجتمعات الإنسانية، وبين النظام الدولي ولا تحترم الجمعية العامة للأمم والمتحدة ومجلس الأمن وقراراته".

الولايات المتحدة أمريكا إسرائيل محكمة العدل محكمة العدل الدولية اكسترا نيوز

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