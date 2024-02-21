"أفضل من أوروبا".. مستثمر إماراتى يمتدح البنية التحتية والسياحة فى مصر (فيديو)

قال محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، إنه يفضل العمل في مصر على أوروبا، لأنه يجد في مصر فرصًا أكبر وإجراءات أسهل لتنفيذ مشروعاته.

وأشاد البطرني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، بالتطور الهائل الذي شهدته مصر في مجال البنية التحتية، خاصة شبكة الطرق التي تربط بين المحافظات وتسهل حركة النقل والاستثمار.

أضاف البطرني: "كل مرة أزور مصر أجد شيئًا جديدًا ومبهرًا"، مؤكدًا أن المجموعة الإماراتية استفادت من البنية التحتية القوية لتنفيذ عدة مشروعات في مصر، وأنها تخطط لزيادة استثماراتها في المستقبل.

وأوصى الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة بالاستثمار في قطاع السياحة في مصر، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بموارد سياحية فريدة، كنهر النيل والآثار والشواطئ، وأنها تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، وكشف عن أن المجموعة ستطلق مشروعًا سياحيًا كبيرًا في الساحل الشمالي قبل نهاية العام الحالي.