صحفى: أمريكا وضعت الاحتياجات الأمنية لإسرائيل قبل مذابح غزة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الولايات المتحدة تمارس سلوكها السياسي المعتاد أمام العالم أجمع.

أضاف رئيس تحرير الأهرام ويكلي في مداخلة لـ"إكسترا نيوز": "اليوم رأينا وضوحًا كبيرًا في الرؤى الدولية بشأن التعامل مع اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص الخروج بفتوى قانونية متكاملة عن الآثار القانونية المباشرة للاحتلال الإسرائيلي في ظل ما يحدث الآن في قطاع غزة".

وتابع "هناك تباين بين موقف الولايات المتحدة ودول أخرى مثل روسيا وفرنسا على سبيل المثال، فالولايات المتحدة غردت خارج السرب وخرجت عن حالة الإجماع بين 52 دولة التي طلبت الكلمة في الأمم المتحدة بالمحكمة بشأن التصرفات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت بعض المبررات التي لا تستقيم مع فكرة الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن أمريكا وضعت الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في المقدمة قبل الحديث عن الانتهاكات والمذابح الجارية في الأراضي الفلسطينية.