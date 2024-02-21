الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خالد منتصر لـ"الشاهد": اليسار كانوا «شجعان» جدًا ولم يخافوا من السلطة

خالد منتصر
خالد منتصر

قال د. خالد منتصر إنه كان يذهب للاستماع إلى المحاضرات في قسم اللغة العربية بكلية الآداب: "تعرفت على د. سيد البحراوي، وكان من أقطاب اليسار وكان متزوجًا من أستاذة اللغة الفرنسية في كلية الآداب".

أضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كانوا يمثلون اليسار بشكل جامح، هو كان يدرس عروض الشعر، وقلت له نفسي أتعرف على الناس الموجودة، خصوصًا إني كل ما أذهب إليه أسمع كلام يستفز غدة التفكير بشكل كبير جدًا".

وتابع "كان موجود د. جابر عصفور، والدكتور نصر أبوزيد والدكتور عبد المحسن طه بدر، وأحمد مرسي وغيرهم" مشيرًا إلى أن موقفهم كان عمليًا صارمًا وليس كلامًا فقط، عندما كانت المرحومة جيهان السادات تحضر الدكتوراه وبدأت تدخل سلك التدريس، مؤكدًا أن جيهان السادات كانت دؤوبة جدًا.

واستكمل: "كانوا شجعان جدًا في مواجهة العديد من المواقف، ولم يخافوا من السلطة بل دفعوا ثمن مواقف وقتها".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد خالد منتصر برنامج الشاهد الشخصية المصرية محمد الباز اكسترا نيوز

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