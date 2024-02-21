باحث: حديث مصر أمام "العدل الدولية" سيغير مسار الدول الداعمة للاحتلال

قال د.علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية، تعد فصلًا تاريخيًا جديدًا من الجهود المستمرة من جانب مصر فيما يخص الأزمة الفلسطينية.

باحث: مرافعة مصر أمام “العدل الدولية” فصل تاريخي جديد للدور المصري

وأضاف عاطف في مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن المرافعة تطرقت إلى العديد من القضايا والملفات، حيث تطرقت إلى عمليات الاستيطان الإسرائيلي والقصف العشوائي والقتل غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية خلال العقود الماضية.

وتابع "مرافعة مصر تطرقت إلى العمليات الإسرائيلية التي تقوم بها من حيث قصف المرافق الصحية والاجتماعية خلال الوقت الحالي وقبل ذلك أيضًا"، مؤكدًا أن المرافعة فصل تاريخي جديد فيما يخص الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

كما أكد أن المرافعة تشير إلى ثقل مصر فيما يخص هذه الأزمة على مدار عقود، لافتًا إلى أن حديث مصر أمام محكمة العدل الدولية سيغير مسار الدول الداعمة لإسرائيل.