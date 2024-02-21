خالد منتصر لـ"الشاهد": زكى نجيب محمود لديه قدرة كبيرة على تبسيط الفلسفة

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه لم يكن يتخيل أن يرد الدكتور زكي نجيب محمود عليه في التليفون.

وأضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كلمته وزوجته ردت عليّ وكنت وقتها طالبا في كلية الطب، وأبلغتها برغبتي في إجراء حوار مع الدكتور زكي نجيب محمود".



وتابع: "كلمت الدكتور زكي نجيب محمود وتحدثنا وقال لي تعاللي، ذهبت إليه وكانت رحلة بها بعض القيود الأمنية لأن بيته كان بجوار السفارة الإسرائيلية بجوار كوبري الجامعة قبل نقلها".



واستكمل: "الدخول إلى هذا المكان والذهاب إلى الدكتور زكي نجيب محمود أمر رائع وكانت رحلة تستحق المشقة والعناء، جلسنا 5 ساعات لم أتحدث أنا وزملائي سوى ببعض الأسئلة المتناثرة"، مؤكدا أن زكي نجيب محمود كانت لديه قدرة كبيرة على تبسيط الفلسفة كمدرس.



ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.